Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила пресс-служба суда, мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia). В случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Полный текст постановления будет объявлен 19 октября 2021 в 16:30.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнила, что сын президента-беглеца совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье», что нанесло государству более 500 млн грн убытков.

Напомним, 25 августа следственный судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.