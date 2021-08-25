Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, подозреваемых по делу «Межигорья», сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«25 августа 2021 следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции «Межигорье» и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу», - говорится в сообщении.

Нанесенный государству ущерб превышает 500 млн грн.

«Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором», - резюмировали в САП.