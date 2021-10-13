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С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам, заявил мэр города Андрей Садовый.

Так, все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы на двухнедельных каникулах.

Народные дома, кружки и секции - не работают.

Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания

Режим работы - до 23:00.

Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

«Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом», - отметил Садовый.

 Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.

Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
ForUm

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