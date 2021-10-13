С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам, заявил мэр города Андрей Садовый.
Так, все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.
Культура
Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.
Музыкальные школы на двухнедельных каникулах.
Народные дома, кружки и секции - не работают.
Библиотеки работают только на выдачу книг.
Торговля
Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.
Заведения общественного питания
Режим работы - до 23:00.
Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.
«Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом», - отметил Садовый.
Спортзалы
Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.
Отели и хостелы
Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
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