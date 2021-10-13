также в разделеПолитика
СМИ: Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада
Черногория обнародовала имена получателей «золотых паспортав», среди них – 6 украинцев
Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг 4
РФ и США договорились возобновить консультации по Донбассу 8
Зеленский приказал посадить Медведчука, думая, что мы забудем о президентских офшорах. Этого не случится 12
Попытка власти по сфальсифицированному обвинению упрятать Медведчука за решетку провалилась 17
Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе 27
Путин: Наращивать транзит через Украину опасно – ее ГТС может «лопнуть совсем» 15
В Кремле назвали условия увеличения транзита газа через Украину 26
Стефанчук сказал, когда Рада изберет первого вице-спикера 10
Медведчук в суде: Власть называет госизменой все, что ей не нравится. Это абсурд 40
Верещук заявила, что может возглавить Минобороны 45
У Зеленского утверждают: газа для населения достаточно 85
Куракин: Медведчука хотят посадить, потому что большинство избирателей Зеленского уходит к ОПЗЖ 131
Медведчук: По сути, сегодня меня пытаются обвинить в том, что в 2014 году я спас энергетическую систему страны 78
Виктор Медведчук: Власть пытается сделать из судебной системы карманную 14
Зеленский анонсирует большую программу энергосбережения в Украине 120
Медведчук: Цель власти – поместить меня под арест 32

Частные иностранные операторы начали постепенно откачивать принадлежащий им газ из украинских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине операторами частными, в том числе и иностранными», - сказал он.

«Безответственные политики на Украине призывают национализировать газ, находящийся в подземных хранилищах в этой стране», - заявил Путин.

Он обратил внимание, что часть необходимого Европе газа хранится в украинских ПХГ, значительным объемом которого владеют не украинские операторы, а европейские и частные.  

По словам президента РФ, в украинских ПХГ хранится примерно 18 млрд куб. м газа. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги