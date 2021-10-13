Частные иностранные операторы начали постепенно откачивать принадлежащий им газ из украинских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине операторами частными, в том числе и иностранными», - сказал он.

«Безответственные политики на Украине призывают национализировать газ, находящийся в подземных хранилищах в этой стране», - заявил Путин.

Он обратил внимание, что часть необходимого Европе газа хранится в украинских ПХГ, значительным объемом которого владеют не украинские операторы, а европейские и частные.

По словам президента РФ, в украинских ПХГ хранится примерно 18 млрд куб. м газа.