В рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября задекларировано 90,5 миллиона гривен, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривен, заявил народный депутат, глава налогового комитета Данил Гетманцев.

«Количество деклараций с каждым днем растет, как бы кому не хотелось обратного», – написал он в Facebook.

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата была связана с началом работы Бюро экономической безопасности, запуск которого впоследствии перенесли до конца ноября.