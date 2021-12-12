Налоговая амнистия, которая будет длиться с сентября 2021 года по август 2022, по своему завершению, даст старт второму этапу легализации доходов граждан. После этого вступят в действие косвенные методы налогообложения, при помощи которых заставят легализовать свои доходы всех, кто не захотел воспользоваться налоговой амнистией. При этом доходы и расходы граждан проверят за последние четверть века.

Об этом рассказал в интервью одному из украинских изданий глава Минфина Сергей Марченко.

"Все должны понимать — за декларированием должны сразу следовать косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать", - предупредил сограждан главный финансист страны.

По словам чиновника, сегодня у всех граждан, которые чувствуют зыбкую почву под своими финансами, есть возможность их задекларировать, уплатить по 5% со всех "левых" доходов и спокойно греть бока на Мальдивах.

Однако пока за три полных месяца, прошедших со старта налоговой амнистии, граждане задекларировали лишь четверть миллиарда гривен. Это совсем малая часть того, что украинцам удалось укрыть от налогов.

Многие, очевидно, рассчитывают переждать смутные времена, надеясь, что к власти опять придут "свои", и остановят налоговую амнистию. Однако глава Минфина заявил, что обратного пути не будет, и гражданам все равно придется уплатить налоги с неправедно нажитого. Правда, по истечению срока налоговой амнистии в силу вступят совсем другие проценты налогообложения: 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Сергей Марченко рассказал, как будет работать система косвенных методов налогообложения

По завершению налоговой амнистии налоговики приступят к проверке задекларированных доходов и расходов некоторых граждан. Проверка будет происходить полностью в автоматическом режиме.

По величине налогов, уплаченных с 1995 года по сегодняшний день, оценят предполагаемую величину доходов. Затем их суммируют и сопоставят с информацией о крупных покупках. Например, со стоимостью приобретенных объектов недвижимости.

"Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется, и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, большей частью вопросов не будет", - рассказал Сергей Марченко.

При этом обладателю необъяснимых доходов просто начислят налог на эти доходы. Причем налог будут начислять не на всю сумму крупной покупки, а на разницу между стоимостью покупки и теми доходами, которые были задекларированы.

Ну, а тем, кто вообще в течение многих лет не показывал никаких доходов, однако при этом сумел обзавестись кучей дорогой недвижимости и элитных транспортных средств, придется заплатить налог из стоимости всего, что "нажито непосильным трудом".

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", - разъяснил глава Минфина.

Он также уточнил: налоговая располагает информацией обо всех крупных покупках граждан. Поэтому утаить что-либо не удастся.