Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии, который вводил возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Законом урегулированы особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, под которым понимается, что «Однократное (специальное) добровольное декларирование – это особый порядок добровольного декларирования физическим лицом, определенной пунктом 3 этого подраздела, принадлежащих им активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами, если такие активы физического лица были получены (приобретены) таким физическим лицом за счет доходов, подлежащих в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине и с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства по вопросам налогообложения и/или международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и/или которые не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года.

Однократное (специальное) добровольное декларирование производится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 (далее - период однократного (специального) добровольного декларирования) и предусматривает уплату сбора с однократного (специального) добровольного декларирования в порядке, сроках и размерах, установленных настоящим Кодексом, и выполнения других условий, определенных этим подразделом.

Представление одноразового (специального) добровольного декларации не является отдельным специальным порядком официального признания или подтверждения государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав на активы, по которым подается такая одноразовая (специальная) добровольный декларация».

Согласно закону, «сбор с однократного добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора, определенных этим подразделением, и отражается им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Законом предусмотрено, что «воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица-резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования, и которые в соответствии с настоящим Кодексом являются или были налогоплательщиками».

Законом внесены изменения в статью 172 Налогового кодекса, которыми вводится налогообложение доходов от продажи недвижимого имущества с учета расходов, связанных с таким приобретением.

предусмотрено, что декларантами не могут быть лица, которые любой период, начиная с 1 января 2010 года, которые выполняют или выполняли в Украине определенные публичные функции, предусмотренные в пункте 37 части первой статьи 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором;

конкретизировано, что одноразовая добровольная декларация подается исключительно декларантом в электронном форме;

установлено, что в случае однократного добровольного декларирования средств в национальной и иностранной валюте и/или банковских металлах, они должны храниться на таких специальных счетах до окончания периода проведения мероприятий по установлению источников происхождения этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга;

установлено, что уплата сбора из одноразового (специального) добровольного декларирования осуществляется декларантом в течение тридцати календарных дней с даты подачи декларации;

Проект закона зарегистрирован под №5153.