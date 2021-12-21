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Закон о налоговой амнистии, который приняла власть и который должен был принести в бюджет дополнительные миллиарды, провалился: за год декларации подали всего 40 человек, пишет from-ua.

Они задекларировали средства на сумму 358 млн грн, пишет телеграмм-канал «Дон Кихот», в распоряжении которого оказался список декларантов.

При этом, как свидетельствуют данные, среди этих людей есть друзья и знакомые главного автора и инициатора налоговой амнистии – главы Налогового комитета ВР Данилы Гетманцева.

«Данила Александрович так болеет за налоговую амнистию, что для того, чтобы хоть как-то поправить полный провал этой кампании, он стал вовлекать в неё ближайшее окружение. Так, Гетманцев «нагнул» на декларирование своих помощников, например Сокура Е.Р., ряд криворожских бизнесменов - медийщиков, а также своего компаньона по юридической фирме "Юримекс" (Крайняку Ю.О., учредителю ООО "Юримекс", Гетьманцев продал корпоративные права)», - перечисляют журналисты канала.
В итоге на первом этапе декларацию подали 40 человек, задекларировав активов на 358 млн грн. Даже если посчитать сумму уплаченных ими налогов по максимальной ставке в 9% (а она стартует с 5% для активов в национальной валюте), получается, что бюджет на этом заработал около 32 млн грн.

Напомним, закон о налоговой амнистии Рада приняла летом. Этот закон дает возможность легализовать все материальные активы и денежные накопления, по которым нет подтвержденного источника доходов, уплатив за это 5%-9% от декларируемой суммы активов.
ForUm

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