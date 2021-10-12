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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности», - написал он в Facebook.
ForUm

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