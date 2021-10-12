Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», - сказал он, передает ТАСС.

Перспективы проведения саммита в «нормандском формате» на высшем уровне будут ясны после встречи глав МИД, отметил Песков.

«Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита «нормандской четверки», - сказал Песков, отвечая на вопрос, стали ли более осязаемыми перспективы проведения этой встречи после телефонного разговора президента РФ с канцлером ФРГ и лидером Франции.

Работа в рамках «нормандской четверки» продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям нет, заявил Песков. «Здесь работа ведется. Хотя похвастаться нечем в плане выполнения ни Минска, ни Парижа. Но работа ведется, и вчера была подтверждена готовность эту работу продолжать», - сказал он.

Вместе с тем представитель российского лидера отметил, что повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки». «Здесь [в рамках «четверки»] повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», - сказал он.

Ранее Песков подтвердил, что началось формирование повестки для возможной встречи президентов России и Украины.