также в разделеПолитика
В комитете Рады выяснят, почему Зеленский не подписывает закон о военных преступниках 5
Разумков: Между «Слугой народа» и «Батькивщиной» возникла коалиция 20
Рада будет избирать спикера в пятницу 16
Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера 11
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине 12
Разумков: Следующим может быть Кличко 27
ГПСУ расследует, как Саакашвили пересек границу 21
На должность спикера Рады есть 5 кандидатов 33
Разумков считает, что «слуги» не могут лишить его депутатского мандата 17
Рада уволила Разумкова 220
Разумков предположил, что Корниенко метит в первые вице-спикеры 12
Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде 21
СМИ: Лавров обвинил НАТО в «поддержке неонацистов» в Украине 22
Зеленский: В Бабьем Яру погибли около двухсот тысяч человек 21
Арахамия об оффшорах Зеленского: У меня тоже много было, сейчас у жены есть 22
«Суета и шарахания»: Путин обвинил Европу в росте цен на газ 101
Заседание ВР по отставке Разумкова будет вести Гетманцев 79
Владимир, ты не прав! На Западе критикуют атаку на украинские СМИ 31

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что началось формирование повестки для возможной встречи президентов России и Украины.

«Действительно, между офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны – это Козак – осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует», - сказал он, передает Интерфакс.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2021 года заявил, что готов встретиться с Путиным на Донбассе. Затем в Москве и Киеве не раз комментировали возможность саммита. 5 сентября Песков говорил, что российский президент готов встретиться с президентом Украины и начать нормализацию отношений, но взаимной политической воли Киева на тот момент в Москве не видели. 26 сентября Песков сказал, что контакты двух лидеров невозможны из-за позиции украинской стороны.

3 октября Зеленский снова сказал, что готов к переговорам с Путиным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги