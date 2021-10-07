Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что началось формирование повестки для возможной встречи президентов России и Украины.

«Действительно, между офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны – это Козак – осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует», - сказал он, передает Интерфакс.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2021 года заявил, что готов встретиться с Путиным на Донбассе. Затем в Москве и Киеве не раз комментировали возможность саммита. 5 сентября Песков говорил, что российский президент готов встретиться с президентом Украины и начать нормализацию отношений, но взаимной политической воли Киева на тот момент в Москве не видели. 26 сентября Песков сказал, что контакты двух лидеров невозможны из-за позиции украинской стороны.

3 октября Зеленский снова сказал, что готов к переговорам с Путиным.