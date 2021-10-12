Предоставление европейской перспективы Украины, которая разделяет общие ценности с Европейским Союзом, будет логичным и ожидаемым шагом, и ради достижения этой цели наша страна будет настойчиво работать со всеми государствами ЕС. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз.

«23-й саммит очертил наши общие достижения и общие позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Мы подробно обсудили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации. Она стала движущей силой евроинтеграционных реформ и вывела на новый уровень наше двустороннее сотрудничество. Его конечная цель - полная интеграция в Европейский Союз», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает от руководства Евросоюза и государств-членов смелости и дальновидности.

«Это четкий сигнал и их видение Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства», - подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина и Евросоюз достигли весомого прогресса со времени предыдущего саммита. В частности, сегодня подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве, работа над которым продолжалась восемь лет. Также подписан ряд других соглашений.

А совместное заявление, которое принято по результатам сегодняшнего саммита, отражает амбициозность повестки дня Украина-ЕС, отметил глава государства.

«Этот документ содержит мощные сигналы на поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также интеграции Украины в политическое и экономическое пространство Евросоюза», - добавил президент.

Также, по его словам, ведутся переговоры об обновлении таможенных тарифов и просмотр углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Уверенным является движение к соглашению о «промышленном безвизе». Уже на следующем саммите мы стремимся его подписать», - сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что начался диалог по Европейскому зеленому курсу, и Украина готова двигаться к климатической нейтральности совместно с ЕС.

Кроме того, участники саммита обсудили борьбу с коррупцией и завершение судебной реформы в Украине.

«Это наш безусловный приоритет. Запущен процесс деолигархизации. Положительную оценку от ЕС относительно принятого законодательства мы зафиксировали в Совместном заявлении», - подчеркнул Зеленский.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заметил, что интеграция Украины и Евросоюза должна воплощаться в конкретных шагах. По его словам, этому будут способствовать соглашения, подписанные по результатам саммита.

Он отметил, что Евросоюз осуждает незаконную аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину на пути реформ.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины в проведении реформ. Это касается реформирования судебной власти, Конституционного Суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов», - отметила Урсула фон дер Ляйен.