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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве. Это состоялось в рамках 23-го саммита Украина-Европейский Союз, который состоялся в Киеве 12 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Через восемь лет наконец подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», - заявил президент Зеленский.

Документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизацию социальной сферы и защиты окружающей среды.

Подписание Соглашения обеспечит углубление сотрудничества в сфере авиационного транспорта, в том числе в контексте промышленного сотрудничества, и развитие действующей системы соглашений о воздушном сообщении с целью углубления экономических, культурных и транспортных связей между Украиной и государствами - членами ЕС.
ForUm

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