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Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет «Европейская правда».

«Сегодня Совет ЕС дал «зеленый свет» для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию», - говорится в заявлении.

Соглашения отменяет рыночные ограничения и объединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что эти страны перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

«Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной», - добавляют в коммюнике.

Отмечается, что решение относительно Украины, Армении и Катара позволяет предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для их вступления в силу.

«Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единый авиарынок Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии», - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Напомним, 8 апреля Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами. 
ForUm

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