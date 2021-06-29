Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом повлияет на расширение географии путешествий и удешевления авиабилетов для украинских граждан. Об этом заявил председатель Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский.

«Подписание соглашения выгодно для украинцев, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширению маршрутов», – отметил он

Однако, по мнению Костржевского, приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который, пока, не сможет конкурировать с европейским. «Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинским. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно «открытое небо», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.