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Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом повлияет на расширение географии путешествий и удешевления авиабилетов для украинских граждан. Об этом заявил председатель Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский.

«Подписание соглашения выгодно для украинцев, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширению маршрутов», – отметил он

Однако, по мнению Костржевского, приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который, пока, не сможет конкурировать с европейским. «Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинским. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно «открытое небо», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.
ForUm

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