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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые, действуя на территории Львовской и Закарпатской областей, осуществляли незаконную торговлю огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами. Организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГосЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области, сообщил пресс-центр СБУ.

В ходе проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 25 килограммов ртути металлической, 9-мм пистолет «Браунинг» и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение доказательств и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.
ForUm

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