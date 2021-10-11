Польшу охватили многотысячные протесты. Поляки, которые боятся, что страна может выйти из ЕС, протестуют по всей стране, сообщает ВВС Украина.

Организаторы сообщили, что протесты прошли в более чем 100 городах. В столице Варшаве численность демонстрантов достигла 100 тысяч.

Опасения возникли после того, как в четверг Конституционный суд Польши решил, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Евросоюза.

Решение суда фактически отбросило основной принцип, согласно которому право ЕС имеет первенство над национальным законодательством стран-членов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал это решение. «Мы имеем те же права, что и другие страны. Мы хотим, чтобы эти права уважали», - написал он в Facebook после решения суда.

В то же время он подчеркнул, что «место Польши есть и будет в европейской семье наций», и его партия заявила, что не имеет планов по «Polexit» (слово образовано по аналогии с Брекзитом в Британии).

В демонстрациях участвовали оппозиционные политики, активисты и художники.

На митинге в столице Дональд Туск, бывший президент Европейского совета, а ныне лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа», призвал людей «защищать европейскую Польшу».

Лидеры стран ЕС раскритиковали решение Конституционного суда Польши, которое подогрело противостояние, что все более обостряется между ЕС и Польшей.