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За сутки 11 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

123230 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 60176 человек полностью иммунизированы – 63054 человека.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2274 человека;
  • летальных случаев - 352;
  • выздоровели - 5419 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2562085 человек;
  • выздоровели - 2297899 человек;
  • летальных случаев - 59 052;
  • проведено ПЦР-тестов - 13323492.

С начала прививочной кампании привито 7609049 человек, из них получили одну дозу - 7609047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6198086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13807133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
ForUm

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