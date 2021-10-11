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12 октября в Киеве состоится 23-й Саммит Украина - Европейский Союз.

На мероприятии будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечение энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.
ForUm

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