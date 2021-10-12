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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен начали заседание 23-го саммита Украина-ЕС, который проходит в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, утром руководители институтов Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал Зеленский. Они пообщались перед началом мероприятия.

В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.
ForUm

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