В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса, который попал в ДТП в Полтавской области.

«В результате ДТП с участием автобуса «Скания», которое произошло на Полтавщине 11 октября, около 6:40, 56-летний водитель получил тяжелые телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где впоследствии он скончался», - сообщили в облполиции.

Еще десять пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.