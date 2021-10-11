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В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса, который попал в ДТП в Полтавской области.

«В результате ДТП с участием автобуса «Скания», которое произошло на Полтавщине 11 октября, около 6:40, 56-летний водитель получил тяжелые телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где впоследствии он скончался», - сообщили в облполиции.

Еще десять пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.
ForUm

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