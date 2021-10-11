Сегодня, 11 октября, около 6:40 на 174 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Карпиловка Лубенского района перевернулся автобус с пассажирами, сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.