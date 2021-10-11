также в разделеПроисшествия
ДТП на Полтавщине: Водитель автобуса умер в больнице 12
Пожар унес жизни трех человек на Николаевщине 12
Боевики 10 раз нарушили «тишину» на Донбассе 9
В Украине – почти 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки 16
После смертельного ДТП с автобусом в Одесской области задержали водителя фуры 20
Пограничники на Закарпатье задержали нелегалов из трех стран 19
Ночью под Харьковом сгорел дом с жильцами 26
В Харькове скончался таксист на ходу автомобиля 19
В шахте на Львовщине погиб горняк 12
Мэр Яремче попал в ДТП: полиция говорит, был нетрезв 16
Боевики ранили военного на Донбассе 7
В Украине – более 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 16
В Польше в ДТП погибли двое украинцев 18
Боевики 6 раз нарушили «тишину» на Донбассе 12
На Киевщине пропали трое школьников 24
В Украине зафиксировали случай заражения полиомиелитом 22
В Черновцах посреди улицы скончался студент из Индии 20
В Одессе поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях 17

Сегодня, 11 октября, около 6:40 на 174 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Карпиловка Лубенского района перевернулся автобус с пассажирами, сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги