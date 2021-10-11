Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля в первые полтора года работы. По данным КИУ, законами стали лишь 17% правительственных законопроектов.

Всего за период с 5 марта 2020 (назначение правительства Шмыгаля) по 10 октября 2021 Кабмин внес на рассмотрение ВР 369 проектов законов. Из них было принято (возвращено с подписью президента) 63 закона.

При этом из 63 принятых законов 24 – ратификационные документы, которые часто поддерживаются всеми фракциями и группами ВР, независимо от политических взглядов. Среди других принятых законов: изменения в законодательство по противодействию COVID-19, по пошлине на товары легкой промышленности, страхованию сельскохозяйственной продукции, о государственной регистрации вакцин, обеспечение питания военнослужащих.

Показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектов, поданных правительством Гончарука.

Также результаты Шмыгаля ниже, чем у правительства Владимира Гройсмана. В первые полтора года работы правительством Гройсмана внесено на рассмотрение ВР почти столько законопроектов, при этом у Шмыгаля – 382 проекта. Из них было принято 108 законов или 28%.

«17% принятых законов правительства Шмыгаля – это катастрофически низкий результат, свидетельствующий о серьезном сбое в работе монобольшинства. Но это вопрос не только к премьер-министру, но также к лидерам фракций «слуги народа» и экс-председателю Верховной Рады Украины Разумкову. Между правительством и ВР не налажена эффективная коммуникация, что привело к низким законодательным показателям», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.