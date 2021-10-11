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За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2672 человека;
  • летальных случаев - 207;
  • выздоровели - 2053 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 23675 человек,
  • методом ИФА - 3480 человек,
  • экспресс-тестами - 24909 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2550089 человек;
  • выздоровели - 2292480 человек;
  • летальных случаев - 58 700;
  • проведено ПЦР-тестов - 13277259.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
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