За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2672 человека;
- летальных случаев - 207;
- выздоровели - 2053 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23675 человек,
- методом ИФА - 3480 человек,
- экспресс-тестами - 24909 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2550089 человек;
- выздоровели - 2292480 человек;
- летальных случаев - 58 700;
- проведено ПЦР-тестов - 13277259.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
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