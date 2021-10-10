За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 344 человек зафиксировано 162 летальных исхода, 2581 пациент выздоровел. В общем сделали 67 392 теста на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 10 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 15 908 человек; 8 октября — у наибольшего количества с середины апреля — 16 362.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 320 случаев;
- Винницкая область — 202 случая;
- Волынская область — 197 случаев;
- Днепропетровская область — 838 случаев;
- Донецкая область — 819 случаев;
- Житомирская область — 607 случаев;
- Закарпатская область — 52 случая;
- Запорожская область — 836 случаев;
- Ивано-Франковская область — 220 случаев;
- Киевская область — 237 случаев;
- Кировоградская область — 105 случаев;
- Луганская область — 167 случаев;
- Львовская область — 468 случаев;
- Николаевская область — 339 случаев;
- Одесская область — 1010 случаев;
- Полтавская область — 174 случая;
- Ровенская область — 158 случаев;
- Сумская область — 452 случая;
- Тернопольская область — 406 случаев;
- Харьковская область — 1783 случая;
- Херсонская область — 567 случаев;
- Хмельницкая область — 526 случаев;
- Черкасская область — 169 случаев;
- Черновицкая область — 525 случаев;
- Черниговская область — 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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