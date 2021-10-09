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По состоянию на субботу, 9 октября, в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 15 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили почти 16 тысяч случаев COVID. Скончалось 250 человек.
ForUm

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