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Президент Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. При этом о прямо не упомянул о применении силы после недели напряженности с островом, что вызвало международную озабоченность.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Демократически управляемый Тайвань подвергся усилению военного и политического давления со стороны Пекина, чтобы тот признал его суверенитет, но Тайбэй пообещал защищать свою свободу и заявил, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Выступая в Большом народном зале Пекина, Си сказал, что у китайского народа есть "славные традиции" противодействия сепаратизму.

«Сепаратизм за независимость Тайваня - самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения», - сказал он в годовщину революции, свергнувшей последнюю имперскую династию в 1911 году.

Он добавил, что мирное "воссоединение" лучше всего отвечает общим интересам тайваньского народа, но Китай будет защищать его суверенитет и единство.

Он был немного мягче, чем в июле, когда в своей последней крупной речи он упомянул Тайвань и поклялся "разбить" любые попытки формальной независимости. В 2019 году он прямо угрожал применить силу, чтобы взять остров под контроль Пекина.

Напомним, ранее Минобороны Тайваня заявило, что 39 самолетов вошли в отличительную зону ПВО Тайваня в ходе двух боевых вылетов, один днем ​​и один ночью. Все происходило по аналогичной схеме в прошлую пятницу, когда 38 самолетов влетели в район к югу от самоуправляющегося острова.
ForUm

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