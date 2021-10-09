Сумская область может перейти в красную зону карантина в течение нескольких дней. В регионе растет число инфицированных в сутки и количество госпитализаций.

Об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский в комментарии Суспільне.

По его словам, коэффициент обнаружения новых больных превышен уже в течение четырех дней подряд. Еще два показателя выше нормы в течение одного дня.

«Первый показатель — показатель выявления больных. Второй — уровень госпитализации пациентов — 63,7% (должно быть не более, чем 60), третий — динамика уровня госпитализации — 57,4 (должно быть не более, чем 50)», — сказал он.

Если в течение выходных эти показатели не снизятся, то, по словам Владимира Збаражского, Сумская область автоматически попадет вместо оранжевой зоны — сразу в красную.

3 октября в Минздраве сообщили, что оранжевой зоне карантина соответствуют пять областей: Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая.