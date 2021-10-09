также в разделеОбщество
В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза 5
Украинцы смогут привиться от коронавируса в отделениях Укрпочты 11
COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили почти 16 тысяч инфицированных 18
ОБСЕ: Оккупанты размещают гаубицы и пушки на линии отводения 16
8 октября. Картина дня 20
Microsoft: РФ осуществляет больше всего кибератак на Украину 20
Украинский язык стал официальным в бразильском городе 17
Танкиста «ДНР» приговорили к 8 годам тюрьмы 15
Мужчина получил три года тюрьмы за угрозы Зеленскому 13
СБУ объявила новое подозрение Медведчуку в госизмене и содействии терроризму 58
На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц 13
Препятствования журналистам «Схем»: работнику охраны банка сообщили о подозрении 11
Полиция: Поляков в момент смерти был пьян 65
Мецгеру сообщили новое подозрение по делу о нападении на журналистов 16
В Украине запустили карту с указанием предприятий-загрязнителей окружающей среды 21
СМИ: Поляков жил со Скороход, она потеряла сознание в Раде 141
ЦПК: Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО 26
Школьные каникулы на Харьковщине начнутся раньше из-за COVID-19 12

Сумская область может перейти в красную зону карантина в течение нескольких дней. В регионе растет число инфицированных в сутки и количество госпитализаций.

Об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский в комментарии Суспільне.

По его словам, коэффициент обнаружения новых больных превышен уже в течение четырех дней подряд. Еще два показателя выше нормы в течение одного дня.

«Первый показатель — показатель выявления больных. Второй — уровень госпитализации пациентов — 63,7% (должно быть не более, чем 60), третий — динамика уровня госпитализации — 57,4 (должно быть не более, чем 50)», — сказал он.

Если в течение выходных эти показатели не снизятся, то, по словам Владимира Збаражского, Сумская область автоматически попадет вместо оранжевой зоны — сразу в красную.

3 октября в Минздраве сообщили, что оранжевой зоне карантина соответствуют пять областей: Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
14
Теги