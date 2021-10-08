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Парламент должен лишить мандата нардепа Илью Киву из-за его поздравления Путину, а СБУ – возбудить против него уголовное дело, заявил руководитель исполкома «УДАРа Виталия Кличко» Артур Палатный.

Он сравнил поздравление Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй Мировой войны.

«Кива вчера поздравил Путина с Днем рождения. Суть примерно такова:

«Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа. Адольф Алоизович Гитлер, с Днем рождения! Сил Вам, божьего благословения и здоровья! Вы действительно тот человек, который вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишет новую историю мира! Вы тот, чье имя записано в истории человечества, как имя великого правителя» - вы можете представить, чтобы такие слова сказал парламентарий Великобритании во время второй мировой войны на весь мир? – пишет Палатный.

«В Украине такое возможно. На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющий государство Украина, и увлекательно, с собачьей благодарностью в глазах, приветствует Путина - своего кумира», - отметил политик.

Партия «УДАР Виталия Кличко» обращается:

К депутатам Верховной Рады Украины:

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата, а и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

К Службе безопасности Украины:

Возбудить уголовное производство в отношении Кивы по статье 111 УК «Государственная измена» - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства.

К СНБО Украины: задействовать санкции в отношении Кивы, действия которого угрожают национальной безопасности Украины.

Палатный также обращается к президенту Владимиру Зеленскому:

«После такого заявления Кивы, Владимир Александрович, будет резонным услышать от наших западных партнеров следующий вопрос: «Если вы, как государство, приветствуете Путина, называя его отцом и мировым лидером, который возвращает величие двух братских народов, то каких санкций в отношении России вы требуете от нас?».

Так, с Вашей стороны, будет целесообразным предоставить гражданину Киви то, чего он так просит - свободу от украинского гражданства. Иначе власть, которая спокойно реагирует на такие заявления - это слабая власть», - заявил политик.
ForUm

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