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Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительными ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», - сказал Путин в телеобращении.

«Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», - отметил он.

«Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан», - подчеркнул Путин.
ForUm

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