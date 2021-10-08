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На шахте «Червоноградская» на Львовщине погиб горняк, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Из Львовской области, из шахты «Червоноградская», сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения. Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего», - написал он.
ForUm

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