Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

На должность нового главы Верховной Рады выдвинули народных депутатов Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.

Верховная Рада проведет голосование за кандидатов на должность спикера в пятницу, 8 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021 за №1306 / 36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Полицейские вручили уведомление о подозрении руководству банка Укрэксимбанка в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Харькове ввели дополнительные ограничения в учреждениях массового пребывания людей, рассказала заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

По состоянию на 1 октября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 705,2 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В городе Катовице, на юге Польши, в среду вечером и в четверг утром произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил тяжелые травмы.