Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

В формулировке Академии говорится, что премия вручена за его бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма на африканском континенте и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами, передает Русская служба ВВС.

Гурна живет в Британии и пишет по-английски в жанре реализма. Среди его самых известных романов «Рай» (1994 год) и «Дезертирство» (2005). Его последняя работа «Гравийное сердце» вышла в 2017 году.

Среди фаворитов этого года были французские писательницы Анни Эрно и Мариз Конде.

Кроме того, в числе претендентов на премию значились родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, драматург Юн Фоссе и писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад из Норвегии, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

Не первый год среди возможных победителей фигурирует и японский прозаик Харуки Мураками.

Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию мира могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии. В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.