В городе Катовице, на юге Польши, в среду вечером и в четверг утром произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил тяжелые травмы.

Об этом сообщила представитель городской полиции в г. Катовице Агнешка Жилка, передает Укринформ.

«В четверг утром на съезде с дороги национального значения №86 на дорогу национального значения №79 в ДТП попали два гражданина Украины в возрасте 21 и 22 лет, ехавшие на автомобиле Opel Astra. По неизвестным причинам они съехали с дороги, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. Они погибли на месте», - проинформировала она.

В то же время вечером в четверг, 6 октября, в одном из тоннелей в г. Катовице 43-летний гражданин Украины, который ехал на грузовике, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в защитный экран вдоль дороги, повредив систему управления, которая отвечает за подачу электроэнергии и вентиляцию в тоннеле.

«Мужчина без сознания, в тяжелом состоянии, был доставлен в больницу. Кроме украинца, никто в аварии не пострадал», - сообщила Жилка. Она добавила, что мужчина работает в одной из польских транспортных компаний.

По ее словам, местная прокуратура начала следствие по фактам двух ДТП. Предварительно следствие не исключает ни одной причины аварий, в частности превышения скорости водителями.