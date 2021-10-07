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По состоянию на 1 октября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 705,2 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства, сообщили в пресс-службе НБУ.

В общем динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2557 млн ​​долл. США. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций (ОВГЗ) было направлено 2 521,1 млн долл. США, а на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ) – 2,1 млн долл.

Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 216,9 млн долл. США;

во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 202 млн долл.;

в-третьих, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В сентябре предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. Это позволило выкупить в резервы 146,6 млн долл. США. В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн ​​долл.

В общем, по итогам сентября 2021 чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составляла 139,6 млн долл. Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
ForUm

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