Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.
«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», - говорится в тексте указа.
Как сообщал ForUm, Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.
5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.
Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
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