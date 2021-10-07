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Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.

«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», - говорится в тексте указа.

Как сообщал ForUm, Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
ForUm

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