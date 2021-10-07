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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Харькове ввели дополнительные ограничения в учреждениях массового пребывания людей, рассказала Радио НВ заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

За минувшие сутки в Харькове коронавирус обнаружили у 787 человек, а всего в области зафиксировано 1168 случаев.

Сейчас в городе обустроено 2332 койки для приема больных COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, койки с кислородом в Харьковской области заполнены на 67,4%.

Регион стабильно входит в пятерку лидеров суточной заболеваемости коронавирусом в Украине, но в Харьковской облгосадминистрации пока не видят оснований усиливать ограничения. В то же время в Харькове уже ввели дополнительные ограничения, сообщила заместитель городского головы.

«[Ограничения касаются] заведений, в которых бывают харьковчане — театры, кинотеатры, учреждения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих учреждений, что они полностью должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей — справки о проведенной двукратной вакцинации, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть кино или спектакль», — отметила Горбунова-Рубан.

Представительница городских властей добавила, что ежедневно в городе вакцинируют более пяти тысяч человек. Сейчас в Харькове сделано 357 тыс. прививок, а более 146 тыс. харьковчан получили две дозы вакцины.

 

 
ForUm

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