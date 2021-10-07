также в разделеПолитика
Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера 10
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине 12
Разумков: Следующим может быть Кличко 18
ГПСУ расследует, как Саакашвили пересек границу 17
На должность спикера Рады есть 5 кандидатов 28
Разумков считает, что «слуги» не могут лишить его депутатского мандата 14
Рада уволила Разумкова 167
Разумков предположил, что Корниенко метит в первые вице-спикеры 12
Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде 21
СМИ: Лавров обвинил НАТО в «поддержке неонацистов» в Украине 22
Зеленский: В Бабьем Яру погибли около двухсот тысяч человек 21
Арахамия об оффшорах Зеленского: У меня тоже много было, сейчас у жены есть 22
«Суета и шарахания»: Путин обвинил Европу в росте цен на газ 101
Заседание ВР по отставке Разумкова будет вести Гетманцев 79
Владимир, ты не прав! На Западе критикуют атаку на украинские СМИ 31
Набсовет Укрэксимбанка отстранил Мецгера 30
«Он забыл, что такое Харьков» - журналисты напомнили почему в свое время Геннадий Кернес разорвал отношения с Михаилом Добкиным 44
В Украине есть верный своим принципам борец за интересы народа, и это не Зеленский 68

Верховная Рада проведет голосование за кандидатов на должность спикера в пятницу, 8 октября, сообщается на сайте парламена.

Председательствующая на пленарном заседании вице-спикер Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание.  

Как сообщал ForUm, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция «Слуга народа» делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, «Голос» - Железняка, «Европейская солидарность» - Яну Зинкевич, а также член фракции «ЕС» Алексей Гончаренко предложил на этот пост Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко.

Позже Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги