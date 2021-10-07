Верховная Рада проведет голосование за кандидатов на должность спикера в пятницу, 8 октября, сообщается на сайте парламена.

Председательствующая на пленарном заседании вице-спикер Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание.

Как сообщал ForUm, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция «Слуга народа» делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, «Голос» - Железняка, «Европейская солидарность» - Яну Зинкевич, а также член фракции «ЕС» Алексей Гончаренко предложил на этот пост Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко.

Позже Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры.