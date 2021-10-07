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В середине ноября планируется съезд партии «Слуга народа».

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко, передает УНИАН.

«Мы планируем съезд партии... где-то на середину ноября. Потому что у нас сейчас в связи с возможными моими кадровыми приключениями далее возникает необходимость немного в партии внутри перестроить работу, чтобы я мог делегировать свои задачи, ответственности коллегам», - сообщил депутат.

Он добавил, что для этого нужно собрать съезд, внести изменения в Устав партии и в состав ее руководящих органов.

На уточнение, будет ли он оставаться председателем партии в случае избрания его первым вице-спикером парламента, Корниенко сказал: «Да, буду оставаться председателем партии».

 
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