В сентябре 2021 объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 665 млн куб. м – это самый высокий показатель в 2021 году, сообщила пресс-служба Оператора.

Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн куб. м. Всего за 9 месяцев 2021 Украина импортировала 2,381 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд куб. м.

По сравнению с августом 2021 импорт газа в сентябре вырос на 17% - на 98 млн куб. м. Лидером-экспортером газа в Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн куб. м).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления газ экспортировали в Польшу – 9 млн куб. м.

«В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона – вырос импорт газа в Украину, вырос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию – основного экспортера газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода «Северный поток-2», - отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон. - Прозрачность и безбарьерность, к которой привыкли европейские и украинские поставщики газа, может быть потеряна из-за желания одного игрока создать узкие места для манипуляций с ценами».

Как отмечалось, с 1 октября 2021 Газпром остановил транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. Поскольку мощности газотранспортной системы из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) объемом 24,6 млн куб. м в сутки, они будут оплачены независимо от имеющихся физических объемов транзита.

Однако остановка физического транзита газа в Венгрию через Украину ограничивает возможности украинских и иностранных заказчиков импортировать природный газ из ЕС самым дешевым сейчас маршрутом – через Венгрию. По данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), в 2021 году весь импорт газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса. Поэтому без физического транзита российского газа импорт по этому направлению осложняется и зависит от технических возможностей операторов ГТС Украины и Венгрии.

Согласно с октября текущего года импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления – из Польши и Словакии.