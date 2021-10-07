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Франция возвращает своего посла в австралийскую столицу Канберру после ухудшения отношений между двумя странами из-за скандала с субмаринами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы...», - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях.

По его словам, Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва соглашения о подводных лодках, которое было частью более широкой стратегии.

«Если начать заново наши двусторонние отношения, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствие в Тихоокеанском регионе», - уточнил он.

При этом Жан-Ив Ле Дриан не уточнил дату возвращения французского посла в Австралию.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании альянса AUKUS, который имеет целью противостоять экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией на строительство дизельных подводных лодок, взамен заключив соглашение с США о поставках атомных субмарин. Это вызвало резкую реакцию со стороны официального Парижа в адрес обеих стран.

Вскоре стало известно, что встреча на полях Генассамблеи ООН с участием глав МИД Франции, Великобритании, Германии, а также госсекретаря США, была отменена из-за проблем с графиком.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон принял государственного секретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Париж впервые после резкого ухудшения отношений между двумя странами из-за скандала с субмаринами.
ForUm

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