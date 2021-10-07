Кабинет министров утвердил постановление, которым внес изменения в постановление от 21 ноября 2011 № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

«Необходимость разработки этого акта правительства была обусловлена ​​низким уровнем существующих такс, которые последний раз были установлены почти 10 лет назад и не соответствовали экономической ситуации в стране и не побудили нарушителей к прекращению незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

Так, в 2020 году органами рыбоохраны выявлено свыше 46 тыс. правонарушений, из которых более 13 тыс. являются грубыми нарушениями правил рыболовства. Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составляет более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов, составляет 101,9 млн грн.

Кроме того, в последнее время существенно изменились экономические и природные условия, в частности ухудшилось общее состояние отечественной ихтиофауны, увеличилось антропогенное воздействие на водные популяции, а также выросла себестоимость воспроизведения (вылова) объектов промысла, которую государство должно понести для восстановления популяций рыб.

Поэтому осовременивание такс возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам, является одним из важных элементов обеспечения рационального природопользования и устойчивого развития рыбного хозяйства.

Так, постановлением увеличен размер такс за незаконный вылов одного экземпляра:

карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 грн)

окуня в 186 раз (с 17 до 3162 грн)

красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 грн)

линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн)

леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн)

плоскиркы в 46 раз (с 34 до 1564 грн)

щуки в (204) 10,2 раза (с 340 до 3468 грн)

судака в 7 раз (с 510 до 3587 грн)

сома в 12 раз (с 425 до 5117 грн)

раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн) и другие.

Реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства.

«Скудные такси возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам, является одной из причин того, почему рыбаки систематически нарушают законодательство. Теперь такси увеличились в десятки раз, заплатив их раз-другой желание нарушать больше не будет возникать», - отмечает и.о. председателя Госрыбагентства Андрей Забуга.