НАТО вдвое сократило миссию России при Североатлантическом союзе после того, как выяснилось, что восемь членов российской дипломатической команды относятся к московским спецслужбам. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы можем подтвердить, что отозвали аккредитацию 8 членов российского представительства при НАТО, которые были необъявленной офицерами российской разведки. Мы можем подтвердить, что сократили количество позиций, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО, - до 10 (из 20-ти, - ред.)», - заявил официальный представитель альянса на условиях анонимности.

Чиновник НАТО также указал, что «политика НАТО в отношении России остается последовательной.

«Мы усилили сдерживания и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога», - сказал чиновник.

Официальной реакции со стороны России нет, но агентство Интерфакс процитировало высокопоставленного российского депутата, который сказал, что Москва ответит «не обязательно симметрично».