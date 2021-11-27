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Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже.

Как рассказали на сайте Пенсионного фонда, документы можно подать онлайн, отсканировав трудовую книжку и другие документы, подтверждающие трудоустройство, пишет "Сегодня".

"Введена новая сервисная услуга – предоставление сведений о трудовой деятельности по вводу данных записей бумажных документов о трудовой деятельности при предоставлении их скан-копий", – сообщают в ПФУ.

Такая возможность есть у украинцев, которые авторизировались с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Они могут:

  • заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;
  • проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;
  • добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;
  • подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

На веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Отметим, с 1 декабря в Украине увеличат пенсии. Индексацию проведут из-за роста минимальной зарплаты, от которой зависят выплаты ушедшим на заслуженный отдых. Минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет будет – 2600 грн.

Также с 1 декабря 2021 возрастет минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.
ForUm

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