Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а сейчас есть у его жены.

Об этом он заявил на брифинге 6 октября, комментируя расследование «Следствия. Инфо» об оффшорах, связанные с президентом Владимиром Зеленским, передает Украинская правда.

«Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря... Оффшоры – это две вещи. У меня, кстати, много было оффшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один оффшор с Сейшел. Это нормальный процесс», - заявил политик.

Арахамия считает, что в оффшорах есть отрицательная и положительная стороны. Положительная сторона оффшоров, по его словам, – это их международная юрисдикция. Арахамия отметил, что почти все «топ-100 миллиардеров мира» имеют оффшорные фирмы, на которых хранится какое-то имущество, которое может быть защищено «благодаря британскому праву, например».

А негативная сторона оффшоров – это «потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться».

Арахамия подчеркнул, что «Слуга народа» приняла «антиоффшорный» законопроект №1210, который заработает 1 января. Его суть в том, что людям не надо будет избавляться или скрывать оффшоры, а можно будет официально показать эти фирмы и уплатить налоги в Украине.

Таким образом, по словам председателя фракции «СН», исчезнет негативная сторона оффшоров, останется только положительная.

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