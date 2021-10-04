Попытки пристегнуть историю «Студии Квартала-95» к истории «Приватбанка», когда якобы оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его команды с 2012 года получили $40 млн от оффшоров, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, не основаны на фактах и являются конспирологией, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Каждый украинец прекрасно понимает, в чем состоял бизнес «Студии Квартал-95» и что этот бизнес никогда не пересекался с дележом каких-либо государственных ресурсов. Спекулятивные же предположения или попытки пристегнуть историю «Квартала» к истории «Приватбанка» не основаны на фактах и являются чистой конспирологией», - сказал Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина.

Он добавил, что обвинения людей, связанных с «Приватбанком» в махинациях, датируются временем от 2008 года. «С того времени сменились уже несколько президентов. Но ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Порошенко уголовные дела против экс-менеджеров «Приватбанка» не доходили до вручения конкретных подозрений. Реальный процессуальный результат расследований достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского», - отметил Подоляк.

Также, комментируя расследование об утечке оффшорных документов Pandora Papers, Подоляк подчеркнул, что «весьма показательным является тот факт, что журналисты не «накопали» ничего за период после инаугурации Зеленского в 2019 году, а сам материал содержит массу предположения, допущений и конспирологических привязок».

«Это абсолютно четко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства. Это ключевое…», - сообщил советник главы Офиса президента.

Кроме того, по его словам, «реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов в ОП считают странным».

«Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников. После того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных», - сказал он.

«При этом все бизнес-практики «Студии Квартал-95» были и остаются прозрачными, вполне понятными украинскому обществу и «белыми». Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может», - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, по данным «Слидство.Инфо», информация о более чем 1,5 тысяч украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1» бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании Шефиру.

Значительная часть информации «Слидство.Инфо» посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.