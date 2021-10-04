Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация относительно «Приватбанка» из расследования «Следствия. Инфо» об оффшорных компаниях и отмывании средств давно известна следствию, сообщает УП.

«Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности «Приватбанка», давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше и проверяется сейчас практически «под микроскопом». Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом.

Детективы НАБУ (в рамках своих компетенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала – очередной знак вопроса. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически», отметила она.

Венедиктова также добавила, что ее «по-настоящему зацепили: и профессионально, и по-человечески» намеки журналистов, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел с орбиты «Приватбанка».

Генпрокурор заявила, что намек на бездействие ОГП – «чистая спекуляция», мол, она «лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств».

По словам Венедиктовой, «мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как это, – задача не из легких», потому что «олигархи – это не просто беда государства, это еще и власть, сила, большие возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое».

В то же время генпрокурор похвасталась, что у нее не раз хватило мужества поставить свою подпись под подозрением подобным людям.

Она также назвала ошибкой, которую просит исправить, слова журналистов о том, что ОГП проигнорировал их запрос. По словам Венедиктовой, «Следствию. Инфо» ответили на запрос – там указали, что «информация на этом этапе является закрытой».

3 октября «Следствие. Инфо» обнародовало фильм-расследование «Оффшор 95» о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского. Это расследование – часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных.

Pandora Papers – глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира – члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает «Следствие. Инфо».

Документы Pandora Papers частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.