также в разделеОбщество
На рекламу COVID-вакцинации выделят 25 миллионов 6
Во Франции перехватили судно с кокаином с украинцами в экипаже 12
Полиция ужесточила квалификацию дела о нападении на журналистов «Схем» 19
Шмыгаль: Несколько областей Украины могут попасть в красную зону 17
Украина упрощает выдачу виз иностранным студентам 14
Разоблачены три врача, выдававшие поддельные сертификаты о вакцинации 13
Венедиктова подписала подозрение Труханову 35
Замглавы ВАКС Евгений Крук крутит роман с подчиненной и пользуется незадекларированным имуществом 55
Видео из кабинета Мецгера приобщили к делу о нападении на журналистов 10
Разумков снял ограничения на доступ журналистов в кулуары ВР 36
Глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования 22
В Украине зафиксировано 12662 новых случая COVID-19 37
У Зеленского заявили о возможном отстранении главы Укрэксимбанка 41
Обнародовано видео нападения на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка 181
5 октября. Картина дня 16
Минздрав: В Украине пока не будут вводить третью дозу COVID-вакцины 12
В Украине будет ветрено, дожди обещают перед Покровом 10
В Киеве директор школы судится с Кабмином из-за вакцинации учителей 16

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс раскритиковала экс-президента Михаила Саакашвили за видео с его новой девушкой, депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько.

«Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой», — написала она.

Рулофс добавила, что считает Саакашвили политзаключенным, и «как гражданка Грузии  полностью поддерживает требование его освобождения».

«Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы», - отметила она.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Саакашвили и Ясько рассказали, что создали семью. После этого Ясько заявила журналистам, что экс-президент развелся с Рулофс. При этом СМИ сообщали, что две недели назад политик отдохнул с бывшей семьей в Греции.

В данный момент Саакашвили находится по арестом в Грузии, куда вернулся спустя восемь лет эмиграции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги