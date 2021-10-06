Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс раскритиковала экс-президента Михаила Саакашвили за видео с его новой девушкой, депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько.

«Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой», — написала она.

Рулофс добавила, что считает Саакашвили политзаключенным, и «как гражданка Грузии полностью поддерживает требование его освобождения».

«Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы», - отметила она.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Саакашвили и Ясько рассказали, что создали семью. После этого Ясько заявила журналистам, что экс-президент развелся с Рулофс. При этом СМИ сообщали, что две недели назад политик отдохнул с бывшей семьей в Греции.

В данный момент Саакашвили находится по арестом в Грузии, куда вернулся спустя восемь лет эмиграции.