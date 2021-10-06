В минувшую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпена.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RFI.

Судно, проходившее в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина.

По данным газеты La Voix du Nord, экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых — граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан — гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивают в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.

Напомним, в конце февраля 2020 года аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Везти его злоумышленники планировали российской дипломатической почтой. Наркотрафик оказался встроен в транспортную систему МИД.

СМИ также сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда «Россия», на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали фейком. Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.