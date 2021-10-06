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Журналисты и общественные активисты провели у здания государственного Укрэксимбанка акцию протеста из-за действий руководства финансового учреждения в отношении журналистов программы «Схемы» Кирилла Овсяного и Александра Мазура.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете председателя правления Евгения Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его

Он заявил, что сам шокирован своим поведением, и извинился перед журналистами.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков снял ограничения на доступ журналистов в кулуары.

За сутки 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставку ускоряют, чтобы он не имел возможности подписать закон об олигархах в том виде, в котором он был принят.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что председателя Верховной Рады, вероятно, будут избирать в пятницу.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан «за развитие асимметрического органокатализа».

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» назвал первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру.
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